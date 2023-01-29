Главный синоптик Петербурга предупредил горожан о сильной гололедице

Метеоролог подчеркнул, что погодные условия в Петербурге сформируются под влиянием циклона, выходящего с Северной Атлантики. Он принесет в город ветреную погоду со снегом и оттепелью. Несмотря на потепление, в процессе выпадения осадков на улицах будет образовываться небольшой снежный покров. Колесов предупреждает, что на дорогах станет очень скользко.