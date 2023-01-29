Главный синоптик Петербурга предупредил горожан о сильной гололедице

Жителей Санкт-Петербурга ожидает возвращение оттепели на грядущей неделе. Об этом заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. По его словам, улицы города покроются льдом и мокрым снегом.
Метеоролог подчеркнул, что погодные условия в Петербурге сформируются под влиянием циклона, выходящего с Северной Атлантики. Он принесет в город ветреную погоду со снегом и оттепелью. Несмотря на потепление, в процессе выпадения осадков на улицах будет образовываться небольшой снежный покров. Колесов предупреждает, что на дорогах станет очень скользко.
«Эта очередная оттепель снова не продолжительная и уже во вторник температура вернется к отрицательным значениям», — добавил он.
С наступлением зимы горожане стали чаще сталкиваться с образованием пробок из-за неудовлетворительной организации работ по очистке дорог от снега и наледи со стороны команды губернатора Александра Беглова. Несмотря на все жалобы петербуржцев, действенных мер для решения проблемы так и не было принято.