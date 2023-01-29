Латышской семье пришлось уехать из Швеции из-за угроз за просмотр российского телевидения

Живущей в Швеции латышской семье пришлось сбежать из страны. Власти угрожали родителям забрать детей из-за просмотра программ российского телевидения.
Они получили убежище в России. Однако до этого десять лет проживали в Швеции. Недавно на семью поступил донос от местного жителя. Его шокировало, что в семье смотрят российское телевидение.
Жильцами заинтересовались органы опеки, которые решили забрать троих детей из семьи. «Отягчающем обстоятельством» стали слова одного из мальчиков в школе, который назвал себя русским, пишет mk.ru.
Им удалось переехать в Россию и получить убежище. Семья не стала возвращаться в Латвию, так как существовал риск, что там последуют примеру шведских сотрудников органов опеки.