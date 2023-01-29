Офицер запаса Кутырь заявил, что ВС РФ могут нанести упреждающий удар по ВСУ до марта

Соответствующее мнение изданию «Украина. ру» высказал ветеран боевых действий, офицер запаса Виктор Кутырь. Он уверен, что российской армии будет выгодно ударить по киевскому режиму до марта, чтобы таким образом нанести украинским войскам «тактическое или стратегическое поражение», а затем начать переговорный процесс.