Российские военные захотят нанести сокрушительный удар по украинским националистам до того, как подразделения ВСУ воспользуются поставками нового оружия и развернут наступление.
Соответствующее мнение изданию «Украина. ру» высказал ветеран боевых действий, офицер запаса Виктор Кутырь. Он уверен, что российской армии будет выгодно ударить по киевскому режиму до марта, чтобы таким образом нанести украинским войскам «тактическое или стратегическое поражение», а затем начать переговорный процесс.
«Судя по косвенным признакам, мы готовимся нанести такой удар», — сообщил Кутырь.
Офицер добавил, что если союзные силы нанесут поражение Киеву наступающей весной, то Запад будет вынужден заставить украинские власти пойти на мирные переговоры.