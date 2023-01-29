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Fox News: американские соцсети покрывают Байдена на фоне скандалов

Политика
Fox News: американские соцсети покрывают Байдена на фоне скандалов

Американские соцсети и СМИ покрывают президента США Джо Байдена на фоне скандалов, порочащих его репутацию. Об этом информирует телеканал Fox News.

Сообщается, что Федеральное бюро расследований США имеет отношение к давлению на медиа с целью защитить Байдена. Журналисты привели в пример ситуацию с ноутбуком сына главы Белого дома Хантера, которая не получила должного внимания в социальных сетях и прессе.

Стоит отметить, что сын Байдена оставил ноутбук на ремонт в 2019 году. Тогда вскрылись электронные письма, в которых он пытался оказать влияние на иностранных партнеров, прибегая к своему положению.

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