Fox News: американские соцсети покрывают Байдена на фоне скандалов

Сообщается, что Федеральное бюро расследований США имеет отношение к давлению на медиа с целью защитить Байдена. Журналисты привели в пример ситуацию с ноутбуком сына главы Белого дома Хантера, которая не получила должного внимания в социальных сетях и прессе.