План киевского режима по захвату Крыма обречен на крах, потому что жители региона хотят быть в составе России. Неприятную для Украины правду раскрыл автор The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис.
Намерение Белого дома помочь киевскому режиму поставками тяжелого вооружения, которое ВСУ будут использовать для подавления истинных желаний граждан — ужасная идея, добавил эксперт. Большая часть жителей полуострова хотели присоединиться к территории РФ еще задолго до начала СВО, отметил автор.
Поставки военной техники Украине явно демонстрируют участие Вашингтона в противостоянии Москвы и Киева. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.