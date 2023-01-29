Украинские энергетики продолжают проводить экстренные отключения света в Одесской области на фоне серьезного дефицита электроэнергии. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщила пресс-служба энергохолдинга ДТЭК.
Представители компании подчеркнули, что экстренные отключения света проводятся на всей территории региона. По их словам, энергетики проводят работы для улучшения ситуации с электричеством и возвращения к стабилизационным графикам отключений. Однако точных сроков окончания работ приведено не было.
Проблемы с электроэнергией, возникшие после повреждения объектов энергетической инфраструктуры, наблюдаются и в других регионах Украины. Так, в Киевской и Днепропетровской областях проводятся стабилизационные отключения света.