Ремонтные работы ограничат движение на Крымском мосту 31 января

Движения транспорта на Крымском мосту ограничат во вторник, 31 января, заявили в пресс-службе Министерства транспорта России.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, ограничения на автоподходах к Крымскому мосту начнут действовать 30 января в 23:00. Полностью автодорожную часть моста перекроют в полночь. Причиной называются ремонтно-восстановительные работы.
Автодорожной частью моста, по информации Минтранса, нельзя будет воспользоваться до 12:00 вторника. Водителей попросили планировать поездки заранее и следить за актуальной информацией.