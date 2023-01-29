Володин: поставки американского оружия на Украину указывают на прямое участие США в конфликте

Соединенные Штаты, поставляя ВСУ свое оружие, принимают прямое участие в конфликте на Украине. Такой вывод в своем Telegram-канале сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Политик отметил, что США сделали из Украины полигон для испытания американского вооружения, а также отправляют в зону боевых действий своих наемников.
«Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», — написал Володин.
Напомним, ранее американский лидер Джо Байден одобрил передачу Вооруженным силам Украины танков Abrams.