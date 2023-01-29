Замглавы МИД Украины Андрей Мельник раскритиковал китайские власти за «недостаточно нейтральную» позицию по отношению к конфликту между Киевом и Москвой. Авторы издания Baijiahao дали жесткий ответ дипломату.
По словам Мельника, Пекин больше склоняется к России, нежели к Киеву. Однако китайские аналитики увидели в этой претензии проамериканский подтекст, передает суть материала «ПолитРоссия».
«Если бы Киев хотел дипломатических побед, он бы пытался завоевать симпатии нейтральных стран с целью оказания дальнейшего давления на РФ… Однако Украина – лишь головорез американской гегемонии», – сказано в статье.
Ранее французская газета L'Opinion опубликовала материал о том, что планы России, ЮАР и Китая провести совместные военно-морские учения вызвали ярость у Запада. Также сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в учениях.