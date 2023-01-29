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Авторы Baijiahao дали жесткий ответ замглаве МИД Украины Мельнику по нейтралитету КНР

Политика
Авторы Baijiahao дали жесткий ответ замглаве МИД Украины Мельнику по нейтралитету КНР

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник раскритиковал китайские власти за «недостаточно нейтральную» позицию по отношению к конфликту между Киевом и Москвой. Авторы издания Baijiahao дали жесткий ответ дипломату.

По словам Мельника, Пекин больше склоняется к России, нежели к Киеву. Однако китайские аналитики увидели в этой претензии проамериканский подтекст, передает суть материала «ПолитРоссия».

«Если бы Киев хотел дипломатических побед, он бы пытался завоевать симпатии нейтральных стран с целью оказания дальнейшего давления на РФ… Однако Украина – лишь головорез американской гегемонии», – сказано в статье.

Ранее французская газета L'Opinion опубликовала материал о том, что планы России, ЮАР и Китая провести совместные военно-морские учения вызвали ярость у Запада. Также сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в учениях.

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