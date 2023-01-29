Американский лидер Джозеф Байден уничтожает Соединенные Штаты радикальными и коррумпированными политиками. К такому выводу пришел бывший глава государства Дональд Трамп.
Экс-лидер объявил о том, что примет участие в выборах президента США 2024 года. Также Трамп заявлял, если бы в 2020-м он вновь стал главой государства, то на Украине не произошло бы эскалации.
«При Байдене наша нация разрушается эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом», — объяснил бывший лидер.
Ранее сообщалось, что американская телеведущая и актриса Минди Робинсон раскритиковала «помощь» Вашингтона Киеву. Она назвала избранного спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Кевина Маккарти «папиком» главы киевского режима Владимира Зеленского.