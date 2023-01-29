РИА Новости: проблемы с госдолгом обернутся для США дефолтом

Республиканская и Демократическая партии рискуют привести США к дефолту из-за разных взглядов на решение проблемы с госдолгом. Такой вывод сделала журналист Надежда Сарапина.
В публикации для РИА Новости она отметила, что республиканцы продвигают инициативу по отказу от выплат социальной и медицинской страховок. Демократы, в свою очередь, выступают за увеличение внешнего долга страны. Эти меры могут привести страну к дефолту.
«Республиканцы и демократы используют ситуацию, чтобы продавить выгодные им программы распределения средств», — написала Сарапина.
Ране министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что дефолт в Соединенных Штатах приведет к катастрофе.