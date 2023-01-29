В НАТО заявили о готовности к прямому конфликту с Россией

Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Такое заявление сделал председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
В интервью португальскому изданию RTP он поделился мнением, что стратегические цели Москвы выходят далеко за пределы Украины. По его словам, Россия скобы хочет вернуть себе территории, которые входили в границы Советского Союза.
Помимо этого, Бауэр добавил, что промышленное производство стран НАТО необходимо переориентировать на военную сферу и приоритетом для альянса будет перевооружение. Также адмирал подчеркнул, что НАТО утратила монополию на военную инициативу.