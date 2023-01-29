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МИД Швеции заявил о продолжении процесса вступления в НАТО

Политика
МИД Швеции заявил о продолжении процесса вступления в НАТО

Швеция продолжает процесс присоединения к Североатлантическому альянсу. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел королевства Тобиас Биллстрем в беседе с газетой Expressen.

Он подчеркнул, что власти государства продолжают выполнять условия меморандума между Стокгольмом, Хельсинки и Анкарой. По словам главы МИД, Швеция ожидает от Турции принятия решения.

«Процесс вступления в НАТО не остановился», — сказал Биллстрем.

Стоит отметить, что процесс вступления Швеции в НАТО приостановился после скандала с сожжением Корана перед зданием турецкого посольства в Стокгольме.

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