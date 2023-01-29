Археологи случайно наткнулись на «таинственный» отпечаток руки в Старом городе Иерусалима

Необычная находка поразила археологов из Израильского управления древностей, которые проводили раскопки рядом со рвом в Старом городе Иерусалима.
Так, во время работ по расширению дороги исследователи случайно обнаружили «таинственный» отпечаток руки. Об этом пишет The Daily Mail.
Сначала ученые увидели остатки древнего укрепления, чей возраст оценивается в тысячу лет. А на одной из стен сохранился четкий след от ладони.
«Это что-то символизирует? Или это просто ради шутки? Время покажет», — отметили специалисты.
Ров был выстроен вокруг Старого города для защиты от крестоносцев. Его ширина составляла около десяти метров, а глубина — почти до семи метров. В 1099 году крестоносцам потребовалось больше месяца, чтобы пересечь ров и пробить стены города.