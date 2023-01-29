WP: решение США передать Украине танки M1 Abrams носит демонстративный характер

Аналитики американского издания напомнили, что США и Германия долгое время не могли прийти к компромиссу в вопросе передачи украинской армии танков немецкого производства. Берлин опасался, что, сделав первый шаг в этом направлении, он непременно разрушит отношения с Москвой.