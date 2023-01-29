WP: решение США передать Украине танки M1 Abrams носит демонстративный характер

Вашингтон преследовал конкретные политические цели, объявляя о поставках на Украину танков M1 Abrams, сообщает The Washington Post.
Аналитики американского издания напомнили, что США и Германия долгое время не могли прийти к компромиссу в вопросе передачи украинской армии танков немецкого производства. Берлин опасался, что, сделав первый шаг в этом направлении, он непременно разрушит отношения с Москвой.
«Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США созвонились 17 января, Байден еще несколько раз попробовал убедить Шольца согласиться на отправку танков, однако тот был непреклонен и требовал совместных мер», — сказано в статье.
На этом фоне в Вашингтоне стало нарастать беспокойство относительно сохранения единства коалиции западных стран, снабжающих Украину оружием. В стремлении избежать раскола, США уступили и сделали демонстративный шаг — согласились передать Киеву партию M1 Abrams.