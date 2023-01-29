В Крыму назвали «гавканьем из-под дивана» угрозы Киева ударить по российскому полуострову

Украинские чиновники, бросающиеся угрозами в адрес России, будут первыми встречать в Киеве танки ВС РФ, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, рассуждавший о возможностях ударить по территории полуострова, ничего не понимает в военном деле.
«Я думаю, первые наши танки в Киеве встречать с караваем будут как раз Подоляк и Арестович — в веночках и лентах», — сказал Крючков.
По словам собеседника журналистов, многие украинские деятели любят «гавкать из-под дивана на Россию», попутно размышляя о том, как подороже продать собственную страну.