Ушел из жизни министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков

Марат Садыков родился в 1970 году, окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», после чего стал кандидатом медицинских наук. Чиновник был заслуженным врачом Республики Татарстан, а также лауреатом Государственной премии РТ в области науки и техники.