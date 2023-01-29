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Ушел из жизни министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков

Общество
Ушел из жизни министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков

Ушел из жизни министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков. Чиновник скончался на 54-м году жизни, сообщают местные СМИ.

Точная причина и обстоятельства смерти Садыкова не разглашаются. По имеющимся данным, похороны министра здравоохранения РТ состоятся завтра, 29 января, в поселке Мирный. Время и место прощания с покойным не уточняются.

Марат Садыков родился в 1970 году, окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», после чего стал кандидатом медицинских наук. Чиновник был заслуженным врачом Республики Татарстан, а также лауреатом Государственной премии РТ в области науки и техники.

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