Ушел из жизни министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков. Чиновник скончался на 54-м году жизни, сообщают местные СМИ.
Точная причина и обстоятельства смерти Садыкова не разглашаются. По имеющимся данным, похороны министра здравоохранения РТ состоятся завтра, 29 января, в поселке Мирный. Время и место прощания с покойным не уточняются.
Марат Садыков родился в 1970 году, окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», после чего стал кандидатом медицинских наук. Чиновник был заслуженным врачом Республики Татарстан, а также лауреатом Государственной премии РТ в области науки и техники.