Граждане, которые покинули Россию на фоне специальной военной операции на украинской территории, намерены вернуться на родину и «управлять» страной. Об этом заявила журналист Виктория Никифорова.
Когда Соединенные Штаты якобы одержат победу в вооруженном противостоянии, россияне хотят приехать обратно и «порулить» государством, указала она на их стремление. Соответствующий план эмигрантов обозреватель описала в авторском материале для РИА Новости.
Напомним, на фоне проведения СВО многие граждане РФ покинули родину и уехали за рубеж. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прежде отмечала, что этот поступок и поведение таких лиц в настоящий момент демонстрируют их истинную сущность.