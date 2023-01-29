Неубранный с улиц Петербурга снег «порадовал» жителей города в воскресное утро

Утро воскресенья у петербуржцев снова не задалось. В очередной раз причиной послужил неубранный снег на улицах города.
Ночью Санкт-Петербург завалило снегом, от чего на дорогах вновь стало небезопасно. Коммунальщики не торопятся выводить снегоуборочную технику на дороги, чтобы убрать сугробы.
Тем временем администрация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым игнорируют проблему, несмотря на недавнюю прямую линию главы города, на которой обсуждалась плохая уборка снега. Горожане подвергаются опасности на трассах, где повышенный риск аварий, и на пешеходных дорожках, где под снежной насыпью кроется коварный лед.