МИД: Россия отказалась от консультаций с Японией по промыслу на Южных Курилах

Россия отказалась от межправительственных консультаций по промыслу морских ресурсов около Южных Курил в связи с санкционными мерами Токио. Об этом сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Внешнеполитическое ведомство напомнило, что отношения двух стран стали стремительно деградировать. При нынешнем премьере Фумио Кисиде Япония ввела против России недружественные меры, нарушая все международные нормы и правила. МИД подчеркивает, что власти Японии порой опережают санкционные инициативы стран Запада.
Министерство заявило, что данные условия идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства. Москва проинформировала Токио, что согласовать проведение межправительственных консультаций по данной договоренности не может.