США и НАТО движутся к катастрофическому сценарию на Украине. Об этом заявил иранский портал Press TV.
В статье упоминается опыт США во Вьетнаме и Афганистане. Журналисты напоминают, что Вашинотон с трудом выходит из конфликтов, в которых они участвуют.
Подчеркивается, что США и его союзники по НАТО уже перешли свои собственные красные черты в отношении оружейных поставок. Поставки наступательного оружия могли бы привести к глобальной катастрофе, отмечает издание. Растущая поддержка украинских военных со стороны США и Североатлантического альянса создала для России мотив предпринять радикально агрессивные шаги.