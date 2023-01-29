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Press TV: США идут к катастрофическому сценарию из-за поддержки Украины

Политика
Press TV: США идут к катастрофическому сценарию из-за поддержки Украины

США и НАТО движутся к катастрофическому сценарию на Украине. Об этом заявил иранский портал Press TV.

В статье упоминается опыт США во Вьетнаме и Афганистане. Журналисты напоминают, что Вашинотон с трудом выходит из конфликтов, в которых они участвуют.

Подчеркивается, что США и его союзники по НАТО уже перешли свои собственные красные черты в отношении оружейных поставок. Поставки наступательного оружия могли бы привести к глобальной катастрофе, отмечает издание. Растущая поддержка украинских военных со стороны США и Североатлантического альянса создала для России мотив предпринять радикально агрессивные шаги.

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