Власти Израиля примут меры в ответ на атаки в Иерусалиме

Также в стране планируют усилить подразделения армии, полиции, а также упростить процесс получения разрешения на оружие. Кроме того, дом террориста опечатают и снесут, а национальное страхование и пособие для семей террористов отменят. Кабинет министров примет решение об аннулировании идентификационного номера для членов семей террористов.