Власти Израиля примут меры в ответ на атаки в Иерусалиме

Власти Израиля решили, что примут ряд мер на недавние атаки в Иерусалиме. Среди них будут меры по укреплению безопасности внутри государства.
Военно-политический кабинет принял решение относительно ответных мер на недавние теракты. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны Израиля Биньямина Нетаньяху, передает газета Times of Israel.
Также в стране планируют усилить подразделения армии, полиции, а также упростить процесс получения разрешения на оружие. Кроме того, дом террориста опечатают и снесут, а национальное страхование и пособие для семей террористов отменят. Кабинет министров примет решение об аннулировании идентификационного номера для членов семей террористов.