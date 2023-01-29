Минобороны Ирана сообщило об атаке мини-дронов на склад боеприпасов в городе Исфахан

Склад с боеприпасами минобороны Ирана в Исфахане в ночь на 29 января подвергся атаке беспилотников. На объекте произошел мощный взрыв, сообщает агентство IRNA.
Атака проведена «с применением мини-дронов», говорится в сообщении. Один из беспилотников сбил комплекс ПВО, еще два дрона военные перехватили и взорвали. В результате атаки и взрыва никто не пострадал. Военный объект получил незначительные повреждения.
Кроме того, взрыв и последующее возгорание произошли в городе Азаршахр на промышленном предприятии, которое производит моторное масло, сообщило агентство Tasnim. Данных о жертвах пока нет.