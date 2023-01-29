Зеленский ввел санкции за поддержку России против 185 россиян и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении о введении санкций против 185 юридических и физических лиц, оказывающих РФ содействие в перевозках. Об этом говорится в его видеообращении.
Соответствующий документ также появился на его сайте. В нем фигурируют 183 человека или организации.
Своим указом Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Оно подразумевает санкции против лиц, которые перевозили по железной дороге военную технику и солдат.
Ранее Зеленский подписал указ о личных санкциях в отношении десяти представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православной церкви. Также речь идет о лишении их украинских госнаград.