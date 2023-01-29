Трамп обвинил Байдена и его команду в разрушении США из-за крайне левых взглядов

Американская нация разрушается при президенте США Джо Байдене. Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп, выступая впервые на мероприятии с объявления об участии в выборах 2024 года.
Политик-республиканец отметил, что страна разваливается «эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом». По его словам, никто не знает причин того, почему нынешнее руководство страны так поступает.
Экс-президент назвал руководство Демократической партии политически радикально левыми. По его словам, во многих случаях это марксисты и коммунисты.
Трамп заявил, что США нуждаются в таком президенте, который будет без раскачки начинать работу. Он отметил, что является таким кандидатом.