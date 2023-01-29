Адмирал США Бауэр заявил о планах России «вернуться на границы СССР»

Североатлантический альянс находится в боевой готовности к прямому конфликту с РФ. Такое заявление озвучил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в беседе с португальской теле-радиокомпанией RTP.
По его словам, задачи Кремля не ограничиваются на Украине. Он считает, что российское руководство якобы планирует вернуть территориальные границы СССР. В связи с этим, по мнению Бауэра, первостепенной задачей Альянса должно стать перевооружение.
При этом в Москве неоднократно указывали на нацеленность НАТО на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что расширение блока на Восток вопреки их ожиданиям отрицательно скажется на безопасности Европы.