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Шольц: в будущем мир склонится в сторону многополярности

Политика
Шольц: в будущем мир склонится в сторону многополярности

Мировое сообщество должно быть многополярным, чтобы у как можно большего числа стран была возможность сотрудничать друг с другом. Такое мнение выразил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью ряду аргентинских изданий.

По словам политика, мир в обозримом будущем неизбежно склонится в сторону многополярности. Он отметил, что в мире появится не два авторитетных блока, а целая плеяда стран с большим влиянием.

«Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден», — заявил Шольц.

Канцлер также добавил, что выступает за мироустройство, в основу которого заложены устав ООН, права человека и верховенство закона. Эти слова он озвучил в преддверии визита в Аргентину.

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