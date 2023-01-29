Шольц: в будущем мир склонится в сторону многополярности

Мировое сообщество должно быть многополярным, чтобы у как можно большего числа стран была возможность сотрудничать друг с другом. Такое мнение выразил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью ряду аргентинских изданий.
По словам политика, мир в обозримом будущем неизбежно склонится в сторону многополярности. Он отметил, что в мире появится не два авторитетных блока, а целая плеяда стран с большим влиянием.
«Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден», — заявил Шольц.
Канцлер также добавил, что выступает за мироустройство, в основу которого заложены устав ООН, права человека и верховенство закона. Эти слова он озвучил в преддверии визита в Аргентину.