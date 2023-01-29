Пригожин: Благодатное перешло под контроль ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли стратегически важный населенный пункт Благодатное под свой контроль, заявил предприниматель Евгений Пригожин. Его слова публикует пресс-служба компании «Конкорд».
К сообщению приложена голосовая запись одного из командиров. Боец доложил актуальную обстановку с места событий.
«Командиры вышли на южное направление Благодатного. Благодатное под нашим контролем», – сообщил «музыкант»
Ранее ФАН сообщал об ожесточенных боях «вагнеровцев» с украинскими военными в районе населенного пункта Благодатное. ВСУ попытались отстоять контроль над важным логистическим узлом ценой серьезных потерь.