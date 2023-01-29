Диана Гурцкая рассказала, какую роль играет музыка в ее жизни

Исполнительница хита «Ты знаешь» Диана Гурцкая приняла участие в проекте ФАН «Откровенно». Певица рассказала о ключевой роли музыки в ее жизни.
Артистка сравнила песни с воздухом, благодаря которому она живет. Музыке было отведено особое место в сердце певицы еще при рождении.
«Музыка — это тот свет, который освещает мой путь», — поделилась Гурцкая.
Общественный деятель также рассказала, как начиналась ее карьера в российском шоу-бизнесе. По ее словам, тогда люди с инвалидностью были не вхожи в круг звезд, однако с ее появлением многие пересмотрели свое отношение.