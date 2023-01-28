Опубликовано видео тренировок бойцов ЧВК «Вагнер» в максимально приближенных к реальным условиях

Недавно корреспонденты агентства побывали на полигоне, где уже прошедшие базовый курс тренировок сотрудники компании проходят дополнительную подготовку. В условиях, близких к реалиям фронта, они учатся оперативно обнаруживать и преодолевать инженерные заграждения, а также коммуницировать друг с другом при помощи жестов. Слаженной работе в группе «музыканты» уделяют особое внимание.