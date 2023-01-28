Опубликовано видео тренировок бойцов ЧВК «Вагнер» в максимально приближенных к реальным условиях

Штурмовики ЧВК «Вагнер» проходят курсы углубленной подготовки под руководством опытных инструкторов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Недавно корреспонденты агентства побывали на полигоне, где уже прошедшие базовый курс тренировок сотрудники компании проходят дополнительную подготовку. В условиях, близких к реалиям фронта, они учатся оперативно обнаруживать и преодолевать инженерные заграждения, а также коммуницировать друг с другом при помощи жестов. Слаженной работе в группе «музыканты» уделяют особое внимание.
На полигоне также побывал бизнесмен Евгений Пригожин. Он понаблюдал за одной из тренировок и в беседе с журналистами отметил, что на такие занятия попадают только опытные штурмовики.