Арестович счел запрет русского языка в Киево-Могилянской академии неэтичным и незаконным

Бывший внештатный советник офиса украинского президента Алексей Арестович раскритиковал запрет русского языка в Киево-Могилянской академии. По его словам, это нарушает законы Европейского союза и конституцию страны.
Арестович назвал себя сторонником академической свободы вузов, но отметил, что инициатива Киево-Могилянской академии нарушает статью 10 украинской конституции и «десяток нормативных актов международного права», в том числе законы Евросоюза. Кроме того, решение противоречит этике. Но «эта университетская дисциплина Могилянку не заинтересовала», посетовал в своем Telegram-канале Арестович.
Киево-Могилянская академия 27 января официально запретила пользоваться русским языком в своих стенах в межличностном общении. Запрет касается административного персонала, преподавателей и студентов.