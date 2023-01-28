Арестович счел запрет русского языка в Киево-Могилянской академии неэтичным и незаконным

Арестович назвал себя сторонником академической свободы вузов, но отметил, что инициатива Киево-Могилянской академии нарушает статью 10 украинской конституции и «десяток нормативных актов международного права», в том числе законы Евросоюза. Кроме того, решение противоречит этике. Но «эта университетская дисциплина Могилянку не заинтересовала», посетовал в своем Telegram-канале Арестович.