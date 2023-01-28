Бизнесмен Пригожин обратился к министру финансов США с открытым письмом

Предприниматель Евгений Пригожин попросил главу минфина США Джаннет Йеллен разрешить открытие американского филиала ЧВК «Вагнер». Соответствующий бюллетень публикует пресс-служба «Конкорда».
«Уважаемая Госпожа Джанет Йеллен! ЧВК "Вагнер" просит Вашего согласования для открытия филиала нашей организации на территории США для улучшения взаимодействия с Министерством финансов США», — с иронией написал Пригожин.
Ранее США приняли решение причислить ЧВК «Вагнер» к «транснациональным преступным организациям». Пригожин в связи с этим задал координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби вопрос о том, может ли он назвать, какое именно преступление «вагнеровцы» совершили.