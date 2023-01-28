ЧВК «Вагнер» продолжает наступление на Бахмутском направлении к селу Благодатное

Штурмовики ЧВК «Вагнер» ведут ожесточенные бои с украинской армией в населенном пункте Благодатное. Это подтверждает Федеральное агентство новостей.
Накануне стало известно, что «вагнеровцами» был взят под контроль участок трассы под Благодатным, обеспечивавший пути снабжения ВСУ на северном направлении. Теперь противник всеми силами пытается удержать населенный пункт, поскольку он остается важнейшим логистическим узлом на этом участке фронта.
Украинские формирования несут катастрофические потери. В прессе бои на этом направлении уже окрестили «Бахмутской мясорубкой». В попытках удержать участок фронта, Киев бросает все новые подкрепления.