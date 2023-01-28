ЧВК «Вагнер» продолжает наступление на Бахмутском направлении к селу Благодатное

Накануне стало известно, что «вагнеровцами» был взят под контроль участок трассы под Благодатным, обеспечивавший пути снабжения ВСУ на северном направлении. Теперь противник всеми силами пытается удержать населенный пункт, поскольку он остается важнейшим логистическим узлом на этом участке фронта.