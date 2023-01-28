NetEase: РФ сделала серьезное предупреждение Японии в ответ на расширение санкций

Москва сделала серьезное предупреждение Японии, которая накануне расширила антироссийские санкции, запретив с 3 февраля экспорт вакцин, медоборудования и роботов. В Кремле заверили, что РФ все больше адаптируется к ограничениям, поэтому ничего страшного в этом нет. На это обратили внимание эксперты китайского издания NetEase.
27 января японское Министерство экономики, торговли и промышленности страны сообщило, что Россия также перестанет получать радиоактивные материалы, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.
Кроме того, Токио увеличил список персональных санкций — в перечень попали 22 физических лица, среди которых — уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, философ Александр Дугин, замминистра обороны Михаил Мизинцев, глава Минюста Константин Чуйченко и другие.
«Чтобы внести свой вклад в <...> международные усилия по обеспечению мира, <...> кабинет министров одобрил такие меры, как замораживание активов в отношении должностных лиц России», — говорится в сообщении японского ведомства.
Помимо этого, ограничения затронули российскую корпорацию «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КАМАЗ», а также еще 14 человек, связанных с ДНР, ЛНР, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Всего экспортные санкции были введены против 49 организаций РФ.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия все больше адаптируется к жизни в условиях санкций, поэтому ничего нового и страшного подобные решения со стороны недружественных стран не несут.
«Япония, собственно, фактически с самого начала этой ситуации заняла свое место в кругу недружественных нам стран. Она продолжает вот эту санкционную линию. Мы все больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций», — заверил он.
Китайские обозреватели подчеркнули, что Япония становится все более провокационной по отношению к России, ведь главная цель недавних санкций — ослабить возможности страны по обеспечению логистической поддержки лекарств. Другое дело, что у Москвы есть и другие каналы импорта медикаментов, которые не зависят от Токио.
Рассуждая о возможном ответе РФ на недружественные действия Страны восходящего солнца, аналитики предположили, что российские власти могут ввести контрсанкции в энергетической или продовольственной сфере, но самое мощное оружие — это вооруженные силы.
«Россия может разместить стратегические бомбардировщики на Дальнем Востоке для сдерживания Японии. Все более провокационное и милитаризованное поведение Токио заставит Москву занять более жесткий подход. Если Япония продолжит провоцировать Россию, то Япония может стать изолированной страной со всех сторон», — резюмировали авторы статьи.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, по-прежнему надеется заключить с Россией мирный договор по Курильским островам, несмотря на сложные отношения между двумя государствами. Подробнее о том, почему перспектива возвращения к переговорам «не просматривается», читайте в нашей статье.