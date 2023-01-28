NetEase: РФ сделала серьезное предупреждение Японии в ответ на расширение санкций

Китайские обозреватели подчеркнули, что Япония становится все более провокационной по отношению к России, ведь главная цель недавних санкций — ослабить возможности страны по обеспечению логистической поддержки лекарств. Другое дело, что у Москвы есть и другие каналы импорта медикаментов, которые не зависят от Токио.