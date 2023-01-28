Актриса Татьяна Бронзова жестко высказалась о сбежавшем в Израиль Анатолии Белом

Актриса Татьяна Бронзова высказалась о сбежавшем в Израиль заслуженном артисте России Анатолии Белом. Она призналась, что не любит предателей, и предложила лишать таких людей гражданства.
Белый прославился резкой антироссийской позицией и критикой спецоперации на Украине. Артист со скандалом покинул страну и обосновался в Израиле. Бронзова считает своего бывшего коллегу неблагодарным человеком.
«Я не люблю предателей. Думаю, со мной многие не согласятся, но я бы лишала гражданства тех, кто плохо говорит о России», — жестко заявила актриса в разговоре с kp.ru.
Бронзова уверена, что Белый, как и другие уехавшие за границу артисты, на чужбине никому не нужны. Актриса считает, что и на родине предателям делать нечего.