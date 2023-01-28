InfoBrics: Болгария и Северная Македония резко «трансформировались» в «агентов» России

Согласно материалу издания «ПолитРоссия», взаимоотношения между государствами в настоящий момент вновь находятся на пике конфликта. В связи с этим политические деятели и представители прессы обеих стран начали распространять ложную информацию о якобы имении в правительстве государств оппонентов — «агентов Кремля». После усиления украинского противостояния эта тема стала одной из любимых на Западе, отмечается в материале.