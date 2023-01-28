Востоковед Геворгян: США нашли замену Тайваню на роль пушечного мяса в борьбе с Китаем

Американский генерал Майк Миннихан написал о возможной войне с Китаем уже в 2025 году. О претенденте на роль марионетки США в борьбе с КНР рассказала востоковед Каринэ Геворгян.
По мнению Геворгян, Вашингтон будет воевать с Китаем «чужими руками», так же как сейчас использует Украину для ослабления России. Но США не обязательно воспользуются претензиями КНР на Тайвань для развязывания конфликта, считает востоковед. Вполне возможно, что американские политики ввяжутся в спор Японии и Китая за острова архипелага Сенкаку-Дяоюйдао, сказала аналитик изданию «ПолитЭксперт».
«Если конфликт случится, то прежде всего США постараются загребать жар чьими-нибудь чужими руками – японскими, филиппинскими, вьетнамскими, и, думаю, не в связи с Тайванем, а со спорными островами архипелага», — считает Геворгян.
Спор о принадлежности этих территорий длится уже несколько десятилетий, отметила эксперт. Ранее Япония и США договорились об усилении военного сотрудничества, назвав главными угрозами Россию и Китай.