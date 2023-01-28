Востоковед Геворгян: США нашли замену Тайваню на роль пушечного мяса в борьбе с Китаем

По мнению Геворгян, Вашингтон будет воевать с Китаем «чужими руками», так же как сейчас использует Украину для ослабления России. Но США не обязательно воспользуются претензиями КНР на Тайвань для развязывания конфликта, считает востоковед. Вполне возможно, что американские политики ввяжутся в спор Японии и Китая за острова архипелага Сенкаку-Дяоюйдао, сказала аналитик изданию «ПолитЭксперт».