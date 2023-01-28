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Проверка задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» должна завершиться в феврале

Экономика
Проверка задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» должна завершиться в феврале

Аудит долга газовой компании Молдавии «Молдовагаз» перед российским «Газпромом» должен завершиться в феврале, заявил министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну в интервью телеканалу TVR Moldova.

По словам вице-премьера, по итогам проверки молдавская сторона намерена обсудить с российской газовой корпорацией текущую ситуацию касательно долга за газ из РФ.

Напомним, проверка осуществляется иностранными посредниками. Счетная палата Молдавии уже завершила аудит.

При этом премьер-министр государства Наталья Гаврилица считает, что аудит не принесет результата, потому что необходимая для проверки документация до 1998 года могла не сохраниться.

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