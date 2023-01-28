Оппозиция Сербии сочла предложение Запада капитуляцией в Косово и Метохии

Оппозиционное движение в Сербии провели акцию протеста в отношении мирного плана Запада по урегулированию ситуации в Косово и Метохии. Сторонники право-патриотического толка сочли предложение капитуляцией Приштины.
Президент республики Александр Вучич заявлял, что власти пока не ответили на инициативу Брюсселя и США. Они обещают принять Косово в Совет Европы, ООН и ЮНЕСКО без обязательного формального признания со стороны Белграда.
«Наша политика должны быть политикой мира и развития, и мы пойдем ей навстречу, если отвергнем капитуляцию в Косово, которой от нас требуют», — прокомментировал ситуацию политический аналитик Драгомир Анджелкович.
Ранее глава МИД Словении Таня Файон призвала власти частично признанного Косова к нормализации отношений с Сербией и выполнению своих обязательств.