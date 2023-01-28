«Самопиар». Политолог Самонкин назвал главный «прокол» Беглова в ходе прямой линии

Губернатор Петербурга Александр Беглов использует прямую линию с жителями Северной столицы не для решения конкретных вопросов на местах, а для личного пиара и создания видимости работы. Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» заявил политолог Юрий Самонкин, комментируя первое в 2023 году виртуальное общение управленца с горожанами.
Накануне эфира граждане прислали Беглову большое количество вопросов, связанных с медленными темпами строительства метро и социальных объектов, провалом транспортной реформы и многим другим. Однако глава города проигнорировал большинство жалоб, аргументировав это тем, что пока намерен сосредоточиться на одной теме — уборке города.
Впрочем, и здесь его ответы оставляли желать лучшего. На просьбу объяснить неэффективную очистку улиц и дворов от снежных завалов Беглов предпочел указывать не на ошибки Смольного, а на вину подрядчиков. В этом контексте он пообещал «вычистить всех жуликов» и навести в городе порядок, но вот каким образом — не пояснил.
Ушел от ответственности губернатор и в вопросе растаявшего снега, из-за которого на дорогах Северной столицы образуются огромные лужи, при малейшем похолодании превращающиеся в настоящий каток. Беглов назвал работу в этом направлении «непростой», но в то же время вновь указал на причастность управляющих компаний.
«Хотел бы обратить внимание, что подтопления в подвалах — это прямая ответственность управляющей организации. Они обязаны выяснить причину, откачать воду, провести дезинфекцию. Почему управляющая компания не решает этот вопрос оперативно — вопрос, почему не слышат жителей — вопрос», — возмутился он.
Заявляя о желании проводить прямые линии с горожанами каждый месяц, Беглов пытается подражать руководителям других субъектов РФ, чьи брифинги, в отличие от петербургского губернатора, являются дорожной картой решения проблем: управленцы говорят об ответственности власти перед гражданским обществом, перечисляют болевые точки, пути их решения и конкретные сроки.
«Но когда Беглову задают вопросы, он постоянно перекидывает вину на других лиц — то там управляющая компания не так сработала, то здесь не так. <…> Он говорит расплывчато, мол, будем решать, но когда... Он использует эту информационную площадку для самопиара, демонстрации своей работы, но не для решения вопросов на местах», — полагает Самонкин.
В пример политолог привел недавнее обращение жительницы Петербурга к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом по поводу нехватки мест в детских садах. Услышав о такой проблеме, российский лидер сильно удивился, отметив, что Беглов ему докладывал о 100-процентном заполнении дошкольных учреждений.
В оправдание губернатор заявил, что, видимо, произошла какая-то ошибка, которую власти города не заметили при составлении отчета, и пообещал привлечь ответственных. Этот случай, по мнению Самонкина, вскрыл серьезный «прокол»: из-за равнодушия Смольного горожане вынуждены говорить о своих жалобах на федеральном уровне.
«На ближайших выборах губернатора люди дадут оценку Беглову по полной программе, нас ждут очень серьезные политические изменения в управленческой отрасли Петербурга. То есть, скорее всего, будет новый губернатор, потому что Беглов последнее время показывает себя не с очень красивой стороны и не решает социальные вопросы, а живет в фейковом информационном пространстве», — резюмировал политолог.
В ходе прямой линии Беглов объяснил снежный коллапс в Петербурге переходом на новую модель уборки города с 1 января 2023 года. В общей сложности внедрение этой системы займет полтора-два года, но уже за месяц стало очевидно, что никаких изменений не предвидится. Подробнее читайте в нашей статье.