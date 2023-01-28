«Самопиар». Политолог Самонкин назвал главный «прокол» Беглова в ходе прямой линии

Впрочем, и здесь его ответы оставляли желать лучшего. На просьбу объяснить неэффективную очистку улиц и дворов от снежных завалов Беглов предпочел указывать не на ошибки Смольного, а на вину подрядчиков. В этом контексте он пообещал «вычистить всех жуликов» и навести в городе порядок, но вот каким образом — не пояснил.