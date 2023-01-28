Ограничение потребительских цен не смогло сдержать инфляцию в Венгрии

Правительство Венгрии не смогло удержать рост инфляции даже после введения лимита цен на потребительские товары. Такой информацией делится издание «Дневник».
По словам автора материала, венгерские власти сначала установили потолок цен на топливо на уровне 1,20 евро. Однако на этом не остановились и ввели ограничение стоимости продуктов, например молока, муки, яиц, картофеля и других, а также аренды недвижимости.
Все эти шаги не смогли сдержать прогрессирующую инфляцию, которая по итогам прошлого года достигла 15% — одного из самых высоких значений в Евросоюзе. При этом в декабре инфляция доросла до 25%, а цены на еду повысились на 45%.