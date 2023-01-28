NYT: стоимость энергоресурсов может вырасти на фоне увеличения спроса со стороны Китая

Статистика Международного энергетического агентства свидетельствует, что спрос на нефть со стороны КНР упал в 2022 году на 3%, до 390 тыс. баррелей в день. Ранее подобное снижение было зафиксирован только в 1990 году. При этом мировой спрос на нефть вырос на 2%, до 2,2 млн баррелей в сутки.