NYT: стоимость энергоресурсов может вырасти на фоне увеличения спроса со стороны Китая

Снижение спроса на российские энергоресурсы со стороны Китая спасло мировой рынок энергоносителей от дальнейшего роста стоимости сырья, пишет The New York Times.
Статистика Международного энергетического агентства свидетельствует, что спрос на нефть со стороны КНР упал в 2022 году на 3%, до 390 тыс. баррелей в день. Ранее подобное снижение было зафиксирован только в 1990 году. При этом мировой спрос на нефть вырос на 2%, до 2,2 млн баррелей в сутки.
По данным эксперта The New York Times, следующая зима может быть значительно более сложной. В первую очередь, потому что спрос со стороны Китая восстанавливается. Также в следующем году зима может быть более холодной, а поставки российского сырья сократятся еще больше на фоне западных ограничений.