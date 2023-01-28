МИД Швеции сообщил о приостановке вступления в НАТО после скандала с Кораном

Процесс присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу приостановлен из-за скандала с Кораном. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрем.
Речь идет о сожжении священной книги мусульман перед зданием посольства Турции в Стокгольме. После этой акции президент республики Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Швецию, что ей не стоит рассчитывать на вступление в НАТО.
Напомним, Анкара также попросила перенести трехстороннюю встречу с Хельсинки и Стокгольмом по вопросу членства в военном блоке, которая была запланирована на 24 января.