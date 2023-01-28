Бизнесмен Пригожин: Меньшикова знал, Елизарова знаю. А кто такой Беглов?

Напомним, что это не первая провальная прямая линия Беглова. В 2022 году он провел почти часовой эфир с большими перерывами из-за технических неполадок, в которых не смог ответить на ключевые вопросы петербуржцев. В Сети предположили, что это было заранее записанное видео.