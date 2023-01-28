Бизнесмен Пригожин: Меньшикова знал, Елизарова знаю. А кто такой Беглов?

Бизнесмен Евгений Пригожин саркастично ответил на возможные выпады губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в свой адрес. Во время прямой линии градоначальник намекал на заказную травлю со стороны предпринимателя.
В свою очередь Пригожин подчеркнул, что 20 января текущего года уже сформулировал позицию на этот счет. Поэтому на вопрос, обвинил ли Беглов бизнесмена в нечестных схемах и заказных статьях, ответил кратко и понятно.
«Меньшикова знал, Елизарова знаю. А кто такой Беглов?» — процитировала Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Напомним, что это не первая провальная прямая линия Беглова. В 2022 году он провел почти часовой эфир с большими перерывами из-за технических неполадок, в которых не смог ответить на ключевые вопросы петербуржцев. В Сети предположили, что это было заранее записанное видео.