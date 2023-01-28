В Петербурге обрушился фрагмент фасада доходного дома Лихачева на Потемкинской улице

Фрагмент фасада доходного дома К.К. Шрандмана — дома В.П. Лихачева, расположенного на Потемкинской улице в Петербурге, обрушился на тротуар. Очевидцы рассказали о случившемся в социальных сетях и отметили, что по счастливой случайности в момент падения штукатурки рядом не было прохожих.
Доходный дом был построен архитектором П. П. Мижуевым для К. К. Шрандмана в 1870 году. В 1900 году архитектор Л. Л. Фуфаевский расширил здание и перестроил его для нового домовладельца В. П. Лихачева.
На протяжении нескольких лет вопрос реставрации исторических зданий в Северной столице остается нерешенным. Смольный планомерно урезает финансирование на эти цели, ссылаясь на нехватку средств в бюджете. Привлечь инвесторов, готовых отремонтировать дома «с историей», правительству удается не всегда.
Команда губернатора Александра Беглова не понимает, что делать с наследием города. Пока чиновники медлят, старинные дома продолжают разрушаться, подвергая опасности жильцов и прохожих. Из-за неэффективной политики Смольного Петербург постепенно лишается своего уникального облика.