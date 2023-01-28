В Петербурге обрушился фрагмент фасада доходного дома Лихачева на Потемкинской улице

Фрагмент фасада доходного дома К.К. Шрандмана — дома В.П. Лихачева, расположенного на Потемкинской улице в Петербурге, обрушился на тротуар. Очевидцы рассказали о случившемся в социальных сетях и отметили, что по счастливой случайности в момент падения штукатурки рядом не было прохожих.