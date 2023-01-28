Беглов «промахнулся» с обвинением частных компаний Петербурга в низких зарплатах дворников

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов «промахнулся» с обвинением частных компаний в низких зарплатах дворников на прямой линии 28 января.
Уборщик Олег поинтересовался у градоначальника, почему вместо обещанных 49 тысяч рублей он получил всего 46. По словам Беглова, если бы дворник работал на государственное учреждение, то таким проблем у него бы не возникало.
«Работает дворником где? ЖКС №1 Невского района – это частная компания», – заявил губернатор.
Однако оказалось, что Беглов «обманул» Олега и ЖКС №1 Невского района не является частной компанией.
Ранее сообщалось, что петербургские власти не могут решить проблемы с очисткой дорог, тротуаров, дворов от снега и наледи, а крыш — от сосулек.