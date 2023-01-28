Губернатор Петербурга «намекнул» на нехватку денег для проведения реформ в городе

Петербуржцы неустанно жалуются местной администрации на ужасную уборку снега и льда зимой, однако проблема никак не решается. С 1 января 2023 года в городе на Неве стартовала так называемая реформа ЖКХ, которая должна улучшить ситуацию, но, как заявил губернатор, ее реализация займет до двух лет.