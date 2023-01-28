Губернатор Петербурга «намекнул» на нехватку денег для проведения реформ в городе

Петербургу требуется больше денег, чтобы реализовать все необходимые реформы, «намекнул» губернатор Александр Беглов в ходе прямой линии 28 января.
Этим он, в частности, попытался объяснить недостаток специальной техники по уборке снега. По словам градоначальника, после 2019 года была сделана крупная закупка, однако из-за пандемии в последующих годах якобы не получилось приобрести достаточное количество снегоуборочных машин.
Глава города отметил, что планируется выйти на уровень в 3,5 тыс. единиц техники. Но на это необходимы финансовые средства.
«Мы только планируем в 2025 году повысить бюджет и выйти на плановый уровень. Проводить реформы можно, но где деньги? Нужны деньги!» — ничуть не смущаясь, заявил глава города.
Ведущий напомнил, что бюджет Северной столицы составляет 1 триллион рублей. Однако Беглов невнятно ответил, что такой показатель — это средний уровень бюджета города, а проблем за последние годы накопилось много, пишет «ПолитЭксперт».
Петербуржцы неустанно жалуются местной администрации на ужасную уборку снега и льда зимой, однако проблема никак не решается. С 1 января 2023 года в городе на Неве стартовала так называемая реформа ЖКХ, которая должна улучшить ситуацию, но, как заявил губернатор, ее реализация займет до двух лет.