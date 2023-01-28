Exxpress: скандальные слова Бербок о России могут стоить ей карьеры

Напомним, МИД ФРГ попытался оправдать высказывание Бербок тем, что глава внешнеполитического ведомства имела в виду сплоченность западной стороны в том, что касается поддержки Украины. Однако это не помогло и министр иностранных дел столкнулась с жесткой критикой в свой адрес. Например, депутат парламента ФРГ Ойген Шмидт счел ее некомпетентной для роли руководителя министерства.