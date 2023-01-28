Exxpress: скандальные слова Бербок о России могут стоить ей карьеры

Все больше жителей Германии просят убрать главу немецкого внешнеполитического ведомства Анналену Бербок с поста после того, как она заявила, что «Европа ведет войну против России, а не друг против друга». Об этом рассказали авторы австрийского таблоида Exxpress.at.
Таким образом скандальные слова министра о России могут стоить ей карьеры, объяснили журналисты.
Напомним, МИД ФРГ попытался оправдать высказывание Бербок тем, что глава внешнеполитического ведомства имела в виду сплоченность западной стороны в том, что касается поддержки Украины. Однако это не помогло и министр иностранных дел столкнулась с жесткой критикой в свой адрес. Например, депутат парламента ФРГ Ойген Шмидт счел ее некомпетентной для роли руководителя министерства.