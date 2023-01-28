Шольц озвучил главную цель Германии в отношении России

Он отметил, что в вопросе украинского конфликта Берлин намерен придерживаться трех принципов. Во-первых, страна продолжит оказывать всяческую помощь Украине. Во-вторых, действия Германии будут направлены на предотвращение эскалации конфликта между РФ и НАТО. Третьим пунктом стало обещание политика координировать все свои решения по Украине с союзниками.