Шольц озвучил главную цель Германии в отношении России

Германия не допустит расширения российских границ за счет применения силы. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего видеообращения к народу.
Он отметил, что в вопросе украинского конфликта Берлин намерен придерживаться трех принципов. Во-первых, страна продолжит оказывать всяческую помощь Украине. Во-вторых, действия Германии будут направлены на предотвращение эскалации конфликта между РФ и НАТО. Третьим пунктом стало обещание политика координировать все свои решения по Украине с союзниками.
«Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — сказал Шольц.
Ранее глава оппозиции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла призвал Шольца отправить в отставку Бербок после ее провокационных слов о «войне против России».