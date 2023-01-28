Беглов переложил ответственность за ужасную уборку снега в Петербурге на подрядчиков-«жуликов»

Виноватыми в некачественной уборке снега в Петербурге являются подрядчики-«жулики». Такое мнение в рамках прямой линии 28 января высказал губернатор Александр Беглов.
Отвечая на вопрос местных жителей касательно проблем с уборкой снега, градоначальник предпочел не указывать на ошибки местных властей, а обвинил во всем подрядчиков, назвав их жуликами.
Смольный с ними борется, подчеркнул Беглов, но не сказал, как именно. Получается, что «жулики» все еще работают, а администрация не может вовремя проверить, есть ли у подрядчика необходимая спецтехника и оборудование.
Происходящее идет вразрез с уверенными заявлениями Беглова о том, что власти полностью контролируют деятельность, которую ведут подрядные организации Северной столицы. Многие интернет-пользователи в комментариях под трансляцией заметили, что губернатор отвечает на вопросы сбивчиво и уклончиво.
С наступлением зимы он неоднократно подчеркивал, что город якобы полностью готов к уборке снега. Однако на самом деле жители видят совершенно иную картину: снегоуборочной техники и дворников не хватает, и даже незначительный снегопад моментально приводит к коммунальному коллапсу.
В заключение своей речи Беглов признался, что Санкт-Петербург — это «сложный организм», за которым трудно ухаживать. Проблемы, возможно, решат к 2025 году, но не факт, поскольку они копились десятилетиями, пишет Федеральное агентство новостей.